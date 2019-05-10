KADEM çocukları yalnız bırakmıyor

KADEM Erzurum Temsilciliği, Erzurum Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan 13-18 yaş gurubundaki çocuklara yönelik; sosyal, kültürel, sportif, eğitim amaçlı etkinlikler ve ödev yapımı, hobi/yetenek geliştirme gibi aktiviteler ile çocuklarla bir araya gelip, onların geleceğe dair sağlıklı bir yol çizmelerine katkı sunmak amaçlı “KADEM İle Geleceğe Bir Adım” başlıklı faaliyetler düzenliyor.

KADEM Erzurum Temsilcisi Fatime Alkan, “Çocuklar ile birlikte kaliteli vakit geçirmek ve onları mutlu görmek, bizleri mutlu etmekte ve sonraki faaliyetlerimiz için şevk kaynağımız olmaktadır. Faaliyetlerimizi gerçekleştirmemize imkan veren Erzurum AÇSH İl Müdürlüğü'ne ve etkinliklerimizde desteğini esirgemeyen Sayın Mehmet SEKMEN şahsında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.