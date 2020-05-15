İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın çiftçilere süt sağım makinesi verildi

Erzurum’un Oltu ilçesi Nüğürcük Mahallesi’nde 12 kadın çiftçiye yapılan törenle süt sağım makinesi verildi.

Erzurum'un Oltu ilçesi Nüğürcük Mahallesi'nde 12 kadın çiftçiye yapılan törenle süt sağım makinesi verildi. Süt sağma makinelerine kavuşan çiftçiler, "Artık makine sayesinde ahırda çok az zaman harcayacağız" dediler.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yüzde yüz hibe desteği ile Oltu ilçesine gönderilen 12 süt sağım makinesi çiftçilere dağıtıldı. Daha önceden 40 saatlik kursa giden kadın çiftçiler süt sağma makinesinin yanı sıra sertifikalarına kavuştular.


Nüğürcük Mahallesi'nde düzenlenen törenle süt sağım makinelerine kavuşan çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.


Oltu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Yağmur Çelik, süt sağım makinesinin teknik özelliklerini uygulamalı olarak çiftçilere anlattı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Temel Aslan, Süt Sağımı ve Hijyen Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12 çiftçiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin ve Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ın hediyesi olarak süt sağım makinesinden dağıttıklarını belirterek, bu imkanları sağlayan devlet yöneticilerine teşekkür etti.


Süt makinelerini dağıtım programına Oltu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve Nüğürcük Mahalle Muhtarı Abubekir Gültekin ve mahalle sakinleri katıldı.


Programda sosyal mesafeye dikkat edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.