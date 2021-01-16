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Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi açıldı

Erzurum Sağlık İl Müdürü Dr.

Gürsel Bedir, Şehir Hastanesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin yarından itibaren hizmete açılacağını açıkladı.


Dr. Bedir, ‘Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde vermiş olduğumuz kadın hastalıkları ve doğum hizmetleri 17 Ocak 2021 pazar gününden itibaren Şehir Hastanesinde devam edecektir.


Şehir Hastanesi B Blokta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak 17 Ocak Pazar günü saat 08.00 itibariyle hasta kabulüne başlayacak olan hastanemiz, 20 adet tek kişilik sancı ve doğum odası, 2 adet suda doğum ünitesi, 2 adet kendine özgü ameliyathanesi, 90 yataklı son teknoloji yeni doğan yoğun bakım servisiyle hizmete hazırdır. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun.' diye konuştu.

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