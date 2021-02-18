İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın Girişimci Dilek Palabıyık: “Dilek Home Style mağazamız açılıyor”

Kadın Girişimci Dilek Palabıyık, “Dilek Home Style markamızın ilk mağazası için hazırlıklarımız başladı.

Hem fiziki olarak mağazada hem de internet üzerinden satışlar gerçekleştireceğiz” dedi.


Ev dekorasyonu, ev ve giyim tasarımı üzerine faaliyet göstereceklerini açıklayan Dilek Palabıyık “Kişisel olarak dekorasyon ve tasarıma olan merakım üzerine bu iş fikri oluştu. Çevremdeki herkes giyime olan özel ilgimi ve merakımı işe dönüştürmem konusunda bana cesaret veriyor. Dilek Home Style markamızla ev dekorasyonu ve giyim tasarımı hizmeti de vereceğiz. Dekorasyon konusunda gerekli tüm malzemeler de yine mağazamızda satışa sunulacak. Mağazamız İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biri olan Osmanbey Caddesi'nde olacak. Şu anda iç dekorasyonu tamamlanmak üzere. Fiziki mağazamızı en geç önümüzdeki ay içinde açacağımızı ümit ediyoruz. Bu arada da mağazamızda satışa sunulacak ürünler ile ilgili hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Aynı zamanda web sitemiz üzerinden de satışlar gerçekleştireceğiz” açıklamalarında bulundu.



2021 yılı ilkbahar yaz trendleri


Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi olan ve tarzı takipçileri tarafından beğenilen Dilek Palabıyık 2021 yılı ilkbahar yaz trendlerini değerlendirerek, “2020 yılını korona virüsün de etkisiyle daha rahat kıyafetlerle geçirdik. Eşofman takımlarının ve rahat giyimin öne çıktığı bir yıl oldu. 2021 ilkbahar yaz sezonu için ise tasarımcıların daha renkli şık kıyafetler tasarladığını görüyoruz. Şık kombinlerin öne çıkacağı bir sezon olacak. Büyük markaların tasarımlarını incelediğimizde trendler bu yönde. Yine sportif giyim de hayatımızda olacak gibi görünüyor. Şahsi olarak günlük yaşamımda da spor şıklığı tercih ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.