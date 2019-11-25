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Kadına yönelik şiddete dikkat çektiler

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için iş merkezlerinde turuncu balon ve broşür dağıttı.


Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Doç. Dr. Elif Küçükdurur'un İletişim Fakültesi öğrencileriyle birlikte hazırladığı şiddetin sıradan yüzleri sergisinin yanı sıra şiir dinletisi yapılan etkinlikte 'şiddetin toplumsal yüzü' konulu panel gerçekleştirildi. Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde üniversiteli gençlerin de destek verdiği etkinlikler kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda kısa oyunlar sahnelendi.


Etkinlikler kapsamında Atatürk Üniversitesi öğrenci yemekhanesinin önü ile kent merkezindeki alışveriş merkezinde vatandaşlara turuncu balon ve broşürler dağıtıldı.


Günboyu devam eden programlar Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sanatçısı Derya Eroğlu'nun kapanış şarkısıyla sona erdi.

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