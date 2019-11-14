Kadına yönelik şiddetle mücadele için fidan diktiler

Erzurum'da 24 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanları tarafından fidan dikimi yapıldı.

Abdurrahman Gazi Türbesi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Kadın Kolları ve belediye çalışanları katıldı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Her kadın bir ağaçtır” sloganıyla oluşturulan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen proje kapsamında katılımcılara turuncu kurdele takıldı.

Açılış konuşmalarından sonra katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek kendi isimlerine ait fidanları toprakla buluşturdu.