“Kadının Eli Hayata Değer Katıyor” projesi destek sözleşmesi imzalandı

KUDAKA 2020 yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi kapsamında sunularak destek almaya hak kazanan Kadama Kadın Kooperatifi'ne ait “Kadının Eli Hayata Değer Katıyor” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kadama Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Canan Uçar ile kooperatif kurucu ortağı Ferda Turan katıldı.

Proje kapsamında, 8 Mart 2020 Dünya Kadınlar Günü'nde 20 kadının bir araya gelmesiyle kurulan ve çalışmalarını 350 kadın ile sürdüren kooperatifin başarı hikâyesinin hazırlanacak kısa filmle tanıtılmasına yönelik danışmanlık hizmeti sağlanacak. Yöresel ürünlerin markalaşması ve katma değerli üretimine yönelik çalışmalarını sürdüren Kadama Kadın Kooperatifi'nin hikâyesinin film olarak çekilmesi, ulusal, yerel ve bölgesel televizyon kanallarının yanı sıra internet ortamında yayınlanması planlanıyor. Teknik destek kapsamında kooperatif üyesi kadınlar, aileleri ve ilgililerle röportajlar, kooperatifin faaliyetlerini sürdürdüğü mekânların tanıtımları, üretim süreçlerinin seyirci ile buluşturulması hedefleniyor.

Proje ile sağlanacak destekle birlikte bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin işlenmesi, tanıtım ve satışının gerçekleştirilmesine yönelik kapasite arttırılmış olacak.