Kadınlar burun estetiğinde daha detaycı

Dr. Volkan Kahya, kadınların burun estetiğinde daha detaycı olduğunu söyledi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Volkan Kahya, “Zarif ve ince yapılı kadın vücuduna uygun olarak burun yapısı da narin ve alımlı bir görüntüye sahiptir. Her ayrıntısı ince düşünülmelidir. Makyaj hatları, kaş burun çizgisi, burun ucu belirginliği (definasyon), burun bölgelerinin uyumu (poligonlar), doğal yapıya uyumu iyi değerlendirilmelidir” dedi.

Bazen de kişilerin özel istekleri olan küçük, kalkık ve kavislinin (3k) unutulmaması gerektiğini ifade eden Dr. Kahya, “Burun sırtı hafif kavisli, burun ucu 95-110 derece kalkık olmaktadır. Kadın burnu biraz daha havalı bir görüntüye sahip olmalıdır. Tabi ki kişinin cilt yapısı, burnun genişliği, burun kanat yapısı, burun içindeki kıkırdak ve kemik yapısı, olduğu burun ameliyatları ve burun büyüklüğü bu yapının şekillenmesinde etkili olmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında hanımların kişisel isteklerine göre burun sırtı kavisi, genişliğinin azaltılması veya darlığının kalınlaştırılması ya da burun ucu kaldırılıp indirilmesi yapılabilmektedir” açıklamalarında bulundu.