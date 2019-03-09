Kadınlar Günü'nde anlamlı pankart

Erzurum'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun düzenlediği Birinci Amatör Küme maçında amatör futbolcular maçlara anlamlı bir pankart ile çıktı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü takımı Erzurum Asp Spor arasında anlamlı bir işbirliğine imza atıldı.

Erzurum Asp Spor ve Oltu 25 Mart spor arasında oynan maça Asp Spor maça "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" pankartı ile çıkarak, alkış aldı.

Futbol karşılaşması ASP Spor'un 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.