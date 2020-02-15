Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Dr. Arif Eroğlu, 3D Lazer Lipoliz'in vücudu yeniden şekillendirmede son derece etkili bir estetik uygulaması olduğunu ve kalıcılığının çok uzun yıllar devam ettiğini söyledi.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, “Cinsel hayatınıza gösterdiğiniz özen hayata olan bağlılığınızın önemli bir göstergesi. Vajinal Radyofrekans, vajina girişindeki kaslara ve mukozaya kolayca uygulanan FDI onaylı özel bir radyofrekans tekniğidir. Yalnızca tek bir seansta vajinal daralma sağlanır. Böylelikle kadınların cinsel problemlerinin başında yer alan ‘orgazm olamama' sorunu çözülür; orgazm kalitesi artar. Vajinal daralma 3 ay içinde maksimuma çıkar. Vajina kanalının başındaki kas grubuna uygulanan Radyofrekans işlemi ortalama 30 dakika kadar süren, uygulaması son derece konforlu ve ağrısız bir işlemdir. Bu nedenle anestezik krem bile gerektirmez. İşlem sırasında enjeksiyon, kesi veya herhangi bir cerrahi işlem yapılmaz. Vajinayı açan spekulum kullanımına gerek yoktur. Bu da önemli bir avantajdır” dedi.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, Vajinal Radyofrekans, öksürürken, hapşururken veya gülerken istemsiz idrar kaçırma sorunu varsa bu problemin çözümüne de katkıda bulunacağını ifade etti.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, Vajinal Radyofrekans'ın son derece etkili bir vajinal estetik uygulaması olduğunu ve kalıcılığının çok uzun yıllar devam ettiğini söyledi. Opr. Dr. Arif Eroğlu'nun açıklamasına göre radyofrekans enerjisi cilt altını anında 60-65 dereceye yükselterek gevşekliğe sebep olan cilt dokusundaki elastin- kolajen azalmasını durdurur ve fibroblast uyarımı yaparak nem miktarını arttırır, vajina mukozasını gençleştirerek yumuşaklığa ve esnekliğe kavuşturacağını belirtti.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, "Vajinal Radyofrekans, sadece bir vajina sıkılaştırmada kullandığımız gevşemiş dokuları düzelten bir cilt gençleştirme uygulaması değildir, öksürürken idrar kaçırmayı engellediği için aynı zamanda bir inkontinans tedavisi olarak kabul edilebilir. Özellikle birden fazla normal doğum yapmış sağlıklı kadınlar cinsel hayatlarının mutluluğu ve sosyal açıdan rahatlık için güvenle Vajinal Radyofrekans yaptırabilir” açıklamalarında bulundu.