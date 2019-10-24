Dr. Esra Bilgen, kadınlarda göğüs sarkmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Esra Bilgen, “Her iki memeyi göğüs kası üzerinde tutan ve konumunu koruyan bağlar vardır. Meme dokusu yani süt veren kısım memeleri daha sert ve formda tutan kısımdır. Memeler emzirme döneminde büyürler ve süt ile dolarlar, ağırlaşırlar. Hamilelik dönemi ve sonrasında alınan fazla kiloların da etkisi eklenince daha da ağırlaşır. Bu durumda memeyi yerinde tutan bağlar gevşer. Emzirme dönemi bitince memelerin içi boşalır çünkü süt bezleri küçülür. Bu durum birden çok tekrarlanınca memeler sarkar. Yerçekimi de memeleri aşağıya çeker. Büyük memeler daha çabuk sarkarlar çünkü yer çekimi etkisi daha fazladır. Sarkmış olan memeleri ameliyat ve iz olmadan dikleştiren bir yöntem yoktur. Sadece cilde sürülen kremler, ya da ağızdan alınan ne olduğu belli olmayn haplarla memeleri güzelleştirmek tıbbi yönden mümkün değil. Yine spor yaparak göğüs kasınızı geliştirebilirsiniz fakat bu memenizi dikleştirmez” dedi.

Göğüs ne kadar sarkıksa bırakılan izin de aynı oranda büyük olacağını ifade eden Dr. Bilgen, “Ameliyat sırasında meme şekillendirilir, meme başı yukarıya taşınır eğer gerekiyorsa küçültülür veya silikon protez kullanarak büyütülür. İz bırakmadan meme dikleştirebilecek bir yöntem yok. Tanımlanan son teknik meme başı renkli kısım çevresinde çepeçevre ve aşağıya doğru uzanan iz bırakıyor. Meme sarkıklık derecesi fazla ise kısa bir yatay çizgi eklemek gerekebiliyor. Meme dikleştirme ameliyatı olmak isteyen kişi izleri de kabul edebilmeli. Hafif derece de sarkık olan memelerde gerekli değil zaten çoğunlukla kişi de bu durumdan rahatsız olmaz. Ancak ortanın üzeri hatta ağır sarkıklığı olan kişiler bu ameliyat için uygun. Ameliyat sonunda dik ve şekilli memelere sahip olmak mümkün. Sarkıklığın derecesi meme uçlarınızın meme katlantı çizgisi ile ilişkisi belirliyor. Meme uçları kıvrım çizgisi hizasında ise hafif derece, kıvrım çizgisinin altında ise ve meme uçlarınızda aşağıya bakıyorsa ağır derecede sarkıklığınız var demektir. Genel anestezi almasında sakınca olmayan ciddi sarkıklığı olan kişiler bu ameliyatı yaptırabilirler. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ameliyat süresi ortalama 2 saattir. 12-24 saat sonra taburcu olunabilir. İlk birkaç gün kol hareketlerinde ağrı olabilir fakat ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. 6 günden sonra banyo yapılır. İlk bir ay doku şişliği belirgin olur fakat daha sonra rahatlar. İlk 6 hafta ağırlık kaldırmamak iyi olur. İki hafta sonra yürüyüş, 6-8 hafta sonra fitness, tenis gibi sporlar yapılabilir. Memelerin son şeklini alması 2. ay civarında olur” açıklamalarında bulundu.