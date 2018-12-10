Kadınlarda saç ekimine dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “İnsan vücudundaki en önemli aksesuarıdır. Özellikle bayanlarda saçların görünümü yüzünün karakteristik özelliklerini ortaya çıkarmakta çok önemlidir. Bir bayanın saçının rengi ve yapısı kadar parlaklığı ve dolgunluk ayrıca güzelliğini pekiştirir. Saç insan yüzünün karakteristik özelliklerini daha belirgin hale getirir. Saç ekimi erkeklerde de önemlidir ancak, kadınların yaşlanmayla ilgili daha büyük kaygıları olduğu için saç ekimi ve saç tedavisi bayanlarda daha önemlidir. Saç ekimi operasyonu deyince sadece erkekler akla gelse de kadınlarda da bazı durumlarda bu operasyon başarıyla uygulanabilmektedir. Kadınlarda daha fazla miktarda bulunan östrojen ve benzeri hormonlar ise saç dökülmesini azaltıcı etkiye sahiplerdir. Bu sebepten, erkeklerde çok sık karşılaşılan bir problem olan kellik sorunu, kadınlarda nadir görülmekle beraber ortaya çıkmışsa da sıklıkla altta yatan bir hastalığa bağlıdır. Erkeklerde sık olarak gördüğümüz saç dökülmesi çoğu kişi tarafından normal karşılanabilse de kadınlardaki saç dökülmesinin ruhsal sonuçları daha şiddetli olmaktadır. Saç dökülmesi sorunu olan bir kadın bütün ilaçları denemiş ve sonuç alamamış ise hala bir şansı daha mevcuttur. İşte bu aşamada saç ekimi operasyonu devreye girmektedir. Ciddi miktarda saç dökülmesi olan ve diğer metodlardan fayda görmemiş kadınlarda, saç ekimi operasyonu deneyimli ve doğru ellerde eski doğal haline çok yakın sonuçlar vermekte, başarıyla uygulanmaktadır” dedi.

Erkek ya da kadın olsun, saç dökülmesi kişilerin kolay kolay göz ardı edemedikleri bir sorun olduğunu ifade eden Sönmez, “Çoğu kişi saçlarını tarzıyla hatta kişiliğiyle bütünleştirir ve estetik olarak da olmazsa olmazlar arasında görür. Araştırmalar kişilerin kendilerini nasıl gördükleri ile saç arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterir. Eğer alışılmadık biçimde, uzun süredir saçlarınızın dökülmekte olduğunu fark ettiyseniz doktorunuza danışmanızda fayda var. Saç dökülmesi genellikle erkeklerin bir problemi olarak algılanır. Oysa şöyle bir çevremize baktığımızda pek çok kadının da saç dökülmesinden şikayet ettiğini görebiliriz. Kadınlarda saç dökülmesi hormonlarla, beslenmeyle ya da mevsim geçişleriyle ilgili olabilir. Saç dökülmesinin önüne geçmek için ilk olarak saçların neden döküldüğüne dair doğru sebebi tespit etmek ve ana sorunun çözümüne odaklanmak en doğrusudur” diye konuştu.

Saç dökülmesinin ailesel bir hastalık olduğunu kaydeden Sönmez, “Toplum içinde irsi olarak da tabir edilen genetik, bir çok hastalıkta geçerli olup aile bireylerinde anne, baba, amca vs genetik hastalıklar yer alması durumunda aynı problem sizde de olabilir. Mutlaka olacak değil, fakat aynı sıkıntıyı yaşamanız durumunda şaşırmamak gerekir. Genetik Dökülmenin Sebebi DHT hormonu, evet kabul ediyoruz dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline gelen saç dökülmesi, güzel bir yönü ise en yoğun dökülme sorunu olan genetik saç dökülmesi nedenleri, belirtileri ve yapılması gerekenler tamamen çözülmüş durumda, dökülme sorunu yaşayanlar üzülmek, karamsarlığa kapılmak yerine yapmaları gereken tek şey önlem almak ve gereğini yapmaktır. Konuya dönecek olursak DHT hormonu genetik saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden birisi, bu sorunu çözmek için faydalanacağınız 3 bilimsel madde vardır. Procapil - Finasterid ve Minoxidil dünya genelinde kabul gören bu 3 madde saç dökülmesine neden olan DHT hormonunun etkisini kaybetmesi için bilim adamları tarafından geliştirilmiştir” açıklamalarında bulundu.