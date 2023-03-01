Kafasına buz düşerek hayatını kaybeden vatandaş güvenlik kamerasına yansıdı

Erzurum'da İlhami Demirtaş (50) isimli bir vatandaş işine gitmek üzere kaldırımda yürürken kafasına buz düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İlhami Demirtaş'ın üzerine düşen buzlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre dün 15.16 sıralarında güvenlik elemanı olarak çalıştığı iş yerine gitmek üzere kaldırımdan yürüyen İlhami Demirtaş (50) isimli bir vatandaşın kafasına çatıda oluşan buzlar düştü. Buzların kafasına düşmesi sonucu yere yığılan Demirtaş'a ilk müdahaleyi çevrede olayı gören vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de tüm müdahalelere rağmen Demirtaş'ı kurtaramadı. Olayın yaşandığı anlar ise bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan olay anında orada bulunan bir vatandaş ise, Buzların ilk olarak İlhami Demirtaş'ın ön kısmına daha sonra ise ensesine düştüğünü belirtti. Polis ekipleri ise olaydan bir gün sonra olay yerinde çevre güvenliği aldı.