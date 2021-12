Kafe yangınında canını zor kurtardı

Artvin'de bir kafede çıkan yangında yaralanan 12 kişinin tedavisi devam ediyor. Erzurum'da tedavi gören yaralılardan Tolga Topal, yangından canını zor kurtardığını söyledi.

13 Aralık günü Artvin merkez Çayağzı Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında bir kafede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kafenin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında kafe içinde bulunan müşteriler, itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı. Bazı vatandaşlar merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi ambulansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Artvin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Eda Güngör (20), Tolga Topal, Olgun Bayrak (31) ve Olcay Polat (36) yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumu iyiye giden Tolga Topal ve Olgun Bayrak, aynı hastanenin yanık ünitesine alındı.

Elleri ve yüzünde yanıklar bulunan Tolga Topal, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Topal, içeride yangının çok kısa sürede yayıldığını ifade ederek, “Arkadaşlarla oturuyorduk. Arka tarafta bulunan müzik kısmında elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Her yer bir anda alev aldı. Yangın var denilince orada bir izdiham oldu. Merdivenden düştüm, elimi kırdım. Her yer çok sıcaktı. Vücudumuz öyle yandı. Tek temennimiz can kaybının olmamasıydı. Buraya sevk ettiler. Yoğun bakımda kaldık. Çok uzun değildi, 1 dakika sürdü. Adeta cehennemi yaşadık. Diğer arkadaşlarımız da başka hastanelerde” dedi.