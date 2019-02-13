Dr. Hakkı İzmirli, kalça estetiği yaptırırken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hakkı İzmirli, “ Yaşlanma, kalıtımsal faktörler veya dramatik kilo kaybı sonrası kalçada aşırı deri ve yağ birikimi meydana gelir. Kalça estetiği ile kalçaların daha sıkı, diri ve dik görünmesi sağlanır. Sadece cerrahi olarak ve liposuction ile cilt ve yağ çıkarma işleminden oluşan bu yöntem, yağ transferi veya protez kullanarak popoya hacim sağlayan “Brezilya tipi popo kaldırma ameliyatı” ile karıştırılmamalıdır” dedi.

Dr. İzmirli, uygun adayları şöyle sıraladı:

“ Kalçanızda gevşeklik, ciltte sarkma ve fazladan yağ dokunuz varsa, ideal kilonuza yakın olup ancak son zamanlarda dramatik kilo kaybı yaşadıysanız, fazla deri ve yağ dokusu size rahatsızlık veriyorsa veya hareket etmenize engel oluyorsa, popo dikleştirme ameliyatı için uygun aday olabilirsiniz.”

Popo dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında yapıldığını ifade eden Dr. İzmirli, “Genellikle 3-6 saat sürer. Ameliyat sonrası içerde birikebilecek sıvıları dışarı atmak için güvenlik tedbiri olarak dren dediğimiz plastik küçük tüpler yerleştirilir. Drenler 1-2 gün sonra çekilir. Hasta bir gece hastanede misafir edilir. 2-3 hafta içerisinde hasta normal hayatına döner. Tam iyileşme ve şeklin oturması birkaç ay daha sürebilir. Genel anlamda her cerrahi girişimde olduğu gibi, uygulanan yönteme göre popo üst oluğunda veya poponun alt taraf oluğuna gizlenen belli belirsiz bir iz olur. Uygun iz bakımı ile bu izler hastayı rahatsız edecek düzeyde olmaz” şeklinde konuştu.

Popo dikleştirme ameliyatının sonuçları yüz güldürücü olup kalıcılığını uzun süre koruduğunu kaydeden Dr. İzmirli, “Birçok ameliyatta olduğu gibi, yaşanan kilo dalgalanmaları, hamilelik ve yaşlanma gibi etkenler vücudunuza dolayısıyla popo kaldırma ameliyatınızın sonuçlarına da etki edecektir. Eğer sağlıklı bir yaşam sürdürür ve sık sık kilo alıp vermelerden kaçınırsanız uzun bir süre ameliyatınızın sağlayacağı güzel şekilli bir poponun tadını çıkarabilirsiniz. Brezilya popo estetiği olarak da bilinen popo büyütme ameliyatı, popo bölgesini yeniden şekillendirerek hastaya daha şekilli daha dolgun ve daha dik bir popo sağlamak amacıyla yapılan bir işlemdir. Düzgün ve dolgun bir poponun genellikle kadınlık ve cazibe sembolü olarak görülmesi bu ameliyatı son on yılda dünya çapında giderek daha popüler bir hale getirmiştir. Birincisi kendi doğal yağ dokunuzu kullanarak büyütme, ikincisi de silikon popo protezi ile büyütme. Hangi yöntemin uygulanacağı hasta konsültasyonu esnasında cerrah hastayı değerlendirdikten sonra karar verilir” İfadelerini kullandı.

Bu ameliyatla birlikte, karın germe, uyluk germe, liposuction veya meme büyütme ameliyatları da kombin olarak yapılabildiğini belirten Dr. İzmirli, “Popo büyütme ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Genellikle 2-3 saat sürer. Silikon protez yöntemi kullanıldıysa ameliyat sonrası içerde birikebilecek sıvıları dışarı atmak için güvenlik tedbiri olarak dren dediğimiz plastik küçük tüpler yerleştirilir. Drenler 3-5 gün sonra çekilir. Ayrıca yeni popo şeklinin korunması amacıyla 8 hafta özel bir korse giydirilir. Hasta bir gece hastanede misafir edilir. Yorgunluk, hafif ağrı ameliyat sonrası görülebilen ve uygun ilaçlarla büyük ölçüde azaltılabilen durumlardır. Şişlikler azaldıkça 3-6 ay sonra yeni popo şekli daha belirgin hale gelip son şeklini alır. Yağ enjeksiyonu yöntemi kullanıldıysa, 10-14 gün sonra hasta işine dönebilir. Ancak ameliyat bölgesine baskı olmaması için otururken bir yastık kullanmanız istenir. 8 hafta içinde normal yaşımınıza tamamıyla dönebilirsiniz. Silikon protez yöntemi kullanıldıysa, 2-3 hafta içinde hasta işine dönebilir. Ancak bu yöntemde de ameliyat bölgesine baskı olmaması için otururken bir yastık kullanmanız istenir. 3. haftanın sonunda bir yastık kullanarak oturmaya ve araba sürmeye izin verilir. 8-10 hafta sonra egzersiz ve fiziksel aktivitelere tamamiyle dönebilirsiniz. Kullanılacak yönteme bağlı olarak: Yağ enjeksiyonu yöntemi, Cilt altından yağ almaya ve vermeye yarayan liposuction kanüllerinin izleri çok küçük olup belirli bir iz bırakmaz. Silikon protez yöntemi; Sadece popo yanakları arasında kalan bir iz olur. Normal şartlar altında popo büyütme ameliyatınızın sonuçları oldukça uzun sürer. Başarılı bir yağ enjekisyonu ile yağ transferi yapıldığında enjekte edilen yağ hayatınızın geri kalanı boyunca orda kalır. Eğer silikon protez kullanıldıysa herhangi bir geç komplikasyon olmadığı sürece çıkartılmadan senelerce kalabilir. Popo büyütme ameliyatı her ne kadar popo şeklinizi düzeltmek ve şekilli hale getirmek için yapılsa da yeni şeklini uzun süre koruması amacıyla yaşam tarzınızı değiştirmek, sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak oldukça önemlidir” açıklamalarında bulundu.