Kalıcı dövmeler kaderiniz olmasın

Fulya Tezel, lazer tedavisi sayesinde, bölgede yoğunlaşmış olan deri altına ya da üstüne işlenmiş boyaların parçalanması ve deriden kaldırılmasının kolay olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, “İnsan derisi üzerine siyah ya da renkli boyaların, deri altına iğne ile uygulanmasıyla yapılan yazı, işaret veya desenlerin genel adıdır. Geçmişte bazı kabileler dövmeyi hastalıklara ve kötü ruhlara karşı koruyucu bir tılsım olarak ya da bireyin toplumdaki konumunu (köle, efendi, ergen vs.) vurgulamak için kullanmıştır. Ancak günümüzde genellikle görsel olarak kullanılıyor. Hızlı ve anlık duygusal kararlarla yaptırılan dövmeler, sonrasında sildirmek için büyük uğraşlar getiriyor. En iyisi dövme yaptırmadan önce nasıl bir görselden ömür boyu sıkılmayacağınızı iyice düşünün. Pişmanlık duyulmuş ya da bazı sebeplerle sildirilmesi gereken dövmeler elbette ki günümüzde sık sık karşılaşılan bir durum. Dövme silme bunlardan kurtulmaya yardımcı olmak için uygulanacak olan doğru lazer tedavisi sayesinde, bölgede yoğunlaşmış olan deri altına ya da üstüne işlenmiş boyaların parçalanması ve deriden kaldırılması işlemidir. En sık sorulan sorulardan biri işlem sırasında ağrı ve acının durumudur. Zannedildiği kadar acılı bir işlem değildir ancak bu kişiye göre farklılık gösterir. Genelde dövme silme işleminde küçük de olsa bir ağrı oluşmaktadır. Bu ağrı hissini daha aza indirmek için anestezi kremleri kullanabilir. Acı hissini azaltmak amacıyla işlem sırasında soğuk hava kullanılır” dedi.

Dövmeleri silmek için günümüze kadar farklı yöntemlerin denendiğini ifade eden Dr. Tezel, “Genelde başarılı olmadığı görülmektedir. Birçok krem, jel, toz gibi yöntemler denenmiştir. Diğer yöntemler ise; Dermabrazyon, Kimyasal peeling, Karbondioksit lazerdir. Ancak sonucunda başarı sağlamış olan uygulama, deriye zarar vermeden dövme boyasını özel olarak yakalayıp parçalayan Q switched lazerlerdir. Sıklıkla tercih ve tavsiye edilen yöntemdir. Siyah ya da farklı renklerdeki dövme boyasına Q switched (Q anahtarlı) adı verilen kısa atım süreli lazerler uygulanır. İşlemde melanozomlar ve dövme partikülleri lazer ışığına maruz kaldığından, vücudun doğal drenaj sistemi tarafından emilerek ufak parçalara bölünürler. Bu şekilde dövme silme işlemi gerçekleşir. Bilimsel araştırmalar Q switched özelliğine sahip lazerlerin dövme silme tedavisinde daha etkili olduğunu göstermektedir. Dövmenin ve cildin rengine, boyutuna göre farklı dalga boylarına sahip lazerler kullanılmaktadır. Açık ve koyu renkli tenlilerde koyu mavi, lacivert ve siyah sildirmede Q switched Nd:YAG 1064 nm dalga boylu lazerler tercih edilir. Kırmızı mürekkep bulunduran dövmeleri sildirmede, Q switched Nd:YAG 532 nm dalga boylu lazerler tercih edilir. Ancak oldukça dikkat edilmesi gereken bir lazer tipidir. Koyu tenlilerde bu lazer renge duyarlı olduğu için leke bırakabilir. Yeşil mürekkepli dövmelerde, yeşil rengi en iyi Q switched ruby (694 nm) ve Q switched alexandirite (755 nm) kullanılır. Yine bu lazer tipinde de dikkatli olunmalıdır. Yalnızca siyah boyanın kullanılmış olması gerekmez. Rengine, boyutuna ve tenin koyuluğuna göre tercih edilecek olan lazerler renkli dövmelerin de silinmesinde yararlı olacaktır. Ancak kırmızı ve yeşil renkli mürekkep kullanılmış dövmelerin deri üstünde iz bırakma ihtimali vardır” diye konuştu.

Genellikle doğru yöntemle alınan sonuçların dövmenin yüzde 95 oranından silindiğini gösterdiğini kaydeden Dr. Tezel, “Dövmenin silinmesinde etkenler tedavi yönteminden çok kullanılan boya ve dövme yapılırken uygulanan işlemlerdir. Amatör olarak yapılan dövmelerin kolayca deriden silindiği, profesyonel dövmenin silinmesinin seanslarının artışıyla biraz zaman aldığı gözlemlenmiştir. Kol ve bacakların uç kısımlarındaki dövmeler genel olarak daha dirençlidir. Aksi düşünülse de dövme kalbe ne kadar yakınsa silme işlemi o kadar başarılı olur. Bu durum kan dolaşımının daha hızlı olmasıyla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

Dr. Tezel, işlem öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Silme işlemi öncesi en az 2 hafta bölgenin güneşten korunması ve solaryum gibi durumların uygulanmaması gerekir. Silinecek bölge tüylü ise tüylerin temizlenmesi gerekir. Tedaviye yakın zamanlarda kan sulandırıcı ya da ağrı kesici gibi ilaçlar kullanılmamalıdır. Demir ilacı gibi bir ilaç kullanılıyorsa tedaviden yaklaşık 1 hafta önce ara verilmelidir. Bölgenin uyuşması için tedaviden 1 saat kadar önce deriye anestezi kremi sürerek streçle sarılmalıdır. Dövme silme işleminden sonra derinin hassasiyeti artar. Bu nedenle dikkatli olmak son derece önemlidir. İşlemin uygulandığı yüzeye belli aralıklarla buz koyulmalıdır. Doktor tarafından önerilen kremleri düzenli uygulanmalıdır. (Genellikle hametan krem, bepanthol, pantomed vb. önerilir.) İşlemden sonra 2 gün sıcak su ve buhardan uzak durulması gerekmektedir. Bölge güneşten korunmalıdır. Bu tedavi için en uygun dönem kış aylarıdır. Deride kabuklanma varsa düzelinceye kadar denize ya da havuza girilmemelidir. Uygulamanın yapıldığı bölge temiz tutulmalıdır.”

Boyanın tamamen ortadan kalkması için kullanılan mürekkep ve cilt tipi yapısına göre seansın değişim gösterdiğini belirten Dr. Tezel, “Boyanın tamamen ortadan kalkması için yaklaşık 6 haftalık bir süreye ihtiyaç vardır. Yaklaşık olarak 4-8 hafta aralıklarla uygulanır ve ortalama 3-6 seans sürmektedir. Lazerli dövme silme işleminde yan etki olarak cilt üzerinde oldukça basit alerjik reaksiyonlar görülebilir. Özellikle kırmızı renkli boya kullanılmış dövmelerin silinmesi işleminde deri üstü alerjileri daha sık görülür. Bunun yanı sıra işlemin uygulandığı bölge üzerinde deride renk koyulaşması ya da açılması görülebilir. İşlem sonrasında kullanılan lazer dozuna göre (5-15 gün) deride kızarma, kanama, kabuklanma ya da su toplanması olabilir” açıklamalarında bulundu.