Kamil Aydın Pasinler Sanayi Esnafını ziyaret etti

Dr. Kamil Aydın seçim çalışmaları kapsamından Pasinler Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçim çalışmaları için geldiği Erzurum'un Pasinler ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından Pasinler Küçük Sanayi Sitesinde de çalışmalarını sürdüren Kamil Aydın, Sanayi esnafıyla bir araya gelip, onlarla istişarede bulundu.

Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Karslı'yı da ziyaret eden Kamil Aydın, Sanayi Sitesinin Pasinler'e yapılan büyük bir hizmet olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhur İttifakı geçmiş de olduğu gibi bugünde eser siyaseti yapan bir ittifak olduğunu söyleyen Aydın, Sanayi Esnafının Cumhur İttifakına vermiş olduğu destekten de memnun kaldığını belirtti.

Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Karslı ise, yeni yapılan sanayi sitesinin bölgeye hitap etmeye başladığını, ancak sanayi sitelerinin yeni olduğundan dolayı doğalgaz, çevre düzenlemesi ve sanayi sitesi girişine karayolları tarafından trafik ışığının konulması gibi taleplerinin olduğunu belirten Karslı, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili adayı Kamil Aydın'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'ün ziyaretlerinin sanayi esnafımızı mutlu etti. Sayın vekilimizden ayrıca alt yapı çalışmalarını yaptıkları Pasinler karma sanayi sitesinin ilçeye kazandırma noktasında seçimlerden sonra destek vermesini istedik" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Adayı Prof. Dr. Kamil Aydın, Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Karslı'nın taleplerini Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü, Palen Doğalgaz Yetkililerini ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i arayarak iletti. Diğer yapılacak karma sanayi sitesine ise elinden geldiğince yapımı için destek vereceğini söyledi.