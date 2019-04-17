Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ETÜ Rektörünü ziyaret etti

Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, konuklarıyla yaptığı sohbetin ardından bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ETÜ'nün akademik, bilimsel ve yapılaşma faaliyetlerini takdir eden heyet, önümüzdeki süreç için de özverili çalışmaların devam edeceğine olan inançlarının tam olduğunu ifade ettiler.