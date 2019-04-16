Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu bir denetim kurumu, insan hakları kurumu. Türkiye Anayasa değişikliği ile hükümet sistemini yeniledi, bu yenilenmede de artık işler biraz daha hızlı gidecek" dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün davetlisi olarak Erzurum'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ile birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Malkoç, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük havalimanını yaptı, bizler halen daha Türkiye'yi tartışıyoruz. Bunlar elbette ki güzel şeylerdir. 2023 hedeflerinde de heyecanımızı artıran şeylerdir. Türkiye'nin bir taraftan kalkınmasına, gelişmesine, eğitimine, sağlık hizmetlerine, ekonomisine refahına önem verdiği gibi, insan haklarına, adalete ve hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye de, yine dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmesi açısından da Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bizler bu alanda katkı vermeye çalışıyoruz. Malumunuz Kamu Denetçiliği Kurumu bir denetim kurumu, insan hakları kurumu, bu anlamda idarelerle ve sizlerle üniversitelerle iş birliğimiz oluyor" diye konuştu.

Erzurumspor sohbeti

Vali Okay Memiş ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile BB Erzurumspor üzerine kısa bir sohbet de gerçekleştiren Malkoç, "Erzurum'a gelmişken hem de bu güzel şehrin güzelliklerini sizden dinlemenin arzusunu yaşadık. Bu güzelliklerin yanı sıra bir temennim daha olacak, o da malumunuz BB Erzurumspor'la ilgili, umut ediyorum ve ayrıca Erzurumspor iyi de top oynuyor, iyi top oynadığı gibi iyi de netice alır diye umut ediyorum. Erzurumspor'u yakından takip ediyoruz. Başarılar dileriz" dedi.

Türkiye'de hükümet sisteminin değişmesiyle birlikte işlerin çok daha hızlı yürüyeceğini söyleyen Malkoç, "Kuvvetler ayrılığı yanlış anlaşılmıştır, kuvvetler ayrılığı değil de kuvvetler kavgası şeklinde anlaşılmış. Kuvvetler arasında yasama, yürütme, yargı ve devletin diğer kurumları arasındaki sürtünme kat sayısı çok fazla, bir evrakın bir bakanlıktan diğer bir bakanlığa veya devletin bir organından diğer bir organına geçmesi uzun sürüyordu. Şimdi Türkiye Anayasa değişikliği ile hükümet sistemini yeniledi. Bu yenilenmede de artık işler biraz daha hızlı gidecek. Türkiye bunu da yapmak zorundaydı. Madem 2023 hedeflerini gerçekleştirecek, bunu yapmak zorundaydı. Burada imkanlardan faydalanmaya en hevesli olan iller hemen ön plana çıkacaktır. Bu iller arasında Erzurum'u görmek fe ayrıca bizi memnun ediyor" diye konuştu.

Yapılan açıklamalardan sonra Erzurum Valisi Okay Memiş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a Oltu taşı tespih hediye etti.

Şeref Malkoç'da Vali Memiş'e "Adalet Ombudsmanlık ve Üniversiteler" adlı kitabı hediye etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın davetlisi olarak Üniversite Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan Konferans Salonunda "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katılacak.