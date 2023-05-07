Kandilli'yi en son ne zaman gördünüz?

Köylerin köy, bucakların bucak, ilçelerin ilçe olarak anıldığı, yönetim ve kavram kargaşasının yaşanmadığı yıllarda Erzurum'un en gözde beldelerinden olan, 2011 yılında düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda, yarışmaların yapıldığı merkez noktalarından birisi haline yüksek paralar harcanarak getirilen Aşkale'nin Kandilli Beldesi, şimdilerde terk edilmiş görüntüsüyle yürek parçalıyor.

Yarışmaların yapıldığı Kandilli'deki tesislerin darmadağın bir görüntü arz ettiğini belirten İYİ Parti Milletvekili Adayı Zekai Kaya, Kandilli'nin kandilini değil ocağını söndürenlerin yargı önünde hesap vermeleri gerektiğini söyledi, "O hesabı sormak bizim iktidarımıza nasip olacak" dedi.

Seçim gezilerini ara vermeden sürdüren, geçtiğimiz gün rotayı önce Aşkale'ye, sonra da Oltu'ya çeviren, gittiği her yerde samimi yaklaşımıyla sempati toplayan, insanların değerlendirmelerine kulak veren, taleplerini not alan Zekai Kaya, Aşkale'nin önceki yıllarda belde statüsüne sahip yerleşim yerlerinin, özellikle de Kandilli'nin çok bitik hale düştüğüne dikkat çekti.

Dönemin Gençlik Spor İl Müdürü başta olmak üzere Oyunlar Koordinatörü ile tüm yerel yöneticilerin yanlı ve yanlış kararlarının ağır faturasını devletin ve milletin ödediğini, Konaklı Yaylası'ndan Dağ Mahallesi ve Kandilli'ye yayılan alanda trilyonlarca lira harcanarak yaptırılan spor tesislerinin bugün ya kullanılamaz hale geldiğini, ya da atıl duruma düştüğünü söyledi.

Devletin ve milletin kıt kaynaklarının zayi edilmesinin yanında, "Oyunlar düzenlenecek, Erzurum'un çehresi değişecek" denilerek büyük beklenti içine sokulan insanımızın hayallerinin de yıkıldığını belirten Zekai Kaya, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz gün büyük bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, 21 yılda Erzurum'a 80 yılda yapılanlardan çok daha fazla yatırım yaptıklarını söyledi. Doğrudur. Yatırım adı altında işe yaramayan çok sayıda tesise büyük paralar harcandığı herkesin malumu. Hatırlatmak gerekirse, o yatırımlardan birisi Kandilli'deki tarumar olan biatlon sahası. Bir başkası kaderine terk edilen Konaklı Yaylası'ndaki kayak tesisleri. Dağ Mahallesi'ne yaptırılan curling salonu ve diğer spor tesislerinin durumları da ortada. Bizden başka bir yerde yok deyip övündükleri atlama kuleleri zaten yok olan prestijimizi iyice yerle bir etmiş, birkaç defa onarım görmüştü. Kulelerin onarımının son olarak 21 trilyon lira muhammen bedelle ihale edildiği haberlere konu olmuştu. Miting alanında esip gürleyen ama kayda değer birşey demeyen, sadece 21 yılda çok şey yaptıklarını söylemekle yetinen sayın Erdoğan, keşke her biri oyunlar mezarlığına dönen tesisleri gezip, görseydi. Belki sorumlularından hesap sorardı. O tesislerin hesabını sormak da bize kısmet olacak."