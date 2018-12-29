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Kapan köy yolları ulaşıma açılıyor

Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.


Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı köy yollarında karla mücadele çalışması yapan ekipler eksi 18 derece soğuk havada yolları açmak için yoğun çaba harcadılar.

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