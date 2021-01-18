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Kapanan köy yollarını açmak için seferber oldular

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığına Bağlı Aşkale Şubesi, yoğun Kar yağışı sonrasında kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu.


Sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı dolayısı ile kapanan köy yolları Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınma Aşkale Şubesi ekipleri yoğun çaba sarf ederek kar sebebi ile kapanan köy yollarını açtılar.


Kar temizleme çalışmaları esnasında vatandaşlara ait olan ve yollarda mahsur kalan araçlar iş makineleri ile çekildi.


Kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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