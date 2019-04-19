Kapı ve pencere hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan ve evlerin demir kapı ve pencerelerini çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri inceleyen hırsızlık masası ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla at arabalı 2 çocuk şüpheliyi çalıntı malzemelerle birlikte yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı hurdalar ele geçirildi. Polis, çocuk şüphelileri ifadelerinin ardından mahkemeye sevk etti.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2019 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında genellikle kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve ikamet edilmeyen evlerden ve açıktan 22 adet hırsızlık olayı gerçekleştirildiği, hırsızlık olaylarından 17 olay ile ilgili yapılan çalışmalarda 30 şüpheli şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği belirtildi.