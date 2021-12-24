Kar Film Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festivalinin ikinci gününde, Azerbaycanlı ünlü yönetmen Javid Tavakkul 'ün çekmiş olduğu ‘'Bir güneş altında'' film gösterimiyle başladı.

Hoqqa, Dönglr, Sovgat gibi filmlerin yönetmeni olan Javid Tavakkul sevenleriyle buluştu. Javid Tavakkul ''Burada olduğumdan dolayı çok memnunum. Teşekkür ediyorum bu güzel ilginiz ve karşılamanız için. Erzurum'u ve insanlarını çok beğendim. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman bu sektörde olmak istiyordum. Birden fazla filmim var, hepsini azimle ve özenle sinema diline göre yaptım'' ifadelerini kullandı.

‘'Tiyatro oyunculuğun Amiral Gemisidir''

Sadece oyunculuğu ile değil yaptığı müzik projeleriyle de sevilen ve Uluslararası Kar Film Festivalin ikinci gününde sevenleriyle buluşan oyuncu Renan Bilek, oyuncu olma sebebinin Timur Selçuk konseri olduğunu söyledi. Mesleğe ”Nöbetçi Tiyatro” ile başlayan ve komedi kökenli olduğunu ifade eden değerli oyuncu, tiyatroyu oyunculuğun amiral gemisi olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz Ağustos ayında aramızdan ayrılan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un yanında yetiştiğini sözlerine ekleyen Bilek, “Bu işin eğitimi şart, bunun için bir ustan olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Lafım sadece beni bağlar”

Oyunculuk üzerine konuşma gerçekleştiren Renan Bilek kendisini en çok “Tek kişilik” gösterilerde rahat hissettiğini söyledi. Tek kişilik gösterilerde kimseye karşı bir sorumluluğu olmadığını da dile getiren Bilek, “Lafım sadece beni bağlar.” dedi.