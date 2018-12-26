Kar maskeli çelik kasa hırsızları önce güvenlik kamerasına ardından jandarmaya yakalandı

Erzurum'da yüzlerini kar maskesiyle kapatıp içerisinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasayı çalan 5 zanlı, önce güvenlik kamerasına ardından da jandarma ekiplerine yakalandı.

20 Aralık'ta Aziziye ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda, çelik para kasasını ve içinde bulunan yüklü miktarda parayı çalan 5 zanlı jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonunda yakalandı.

Olay esnasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahısların kar maskeli ve eldivenli oldukları, kullandıkları otomobilin plakasını ise tıraş köpüğü ile kapattıkları tespit edildi. Jandarma istihbarat ekiplerinin yapmış olduğu ayrıntılı çalışma sonucunda şahısların kimlikleri belirlendi. 25 Aralık tarihinde yapılan eş zamanla operasyonlarda hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 5 şahıs gözaltına alındı. Jandarmada yapılan ilk sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca şahısların hırsızlık olayından önce dinlenme tesisine gelerek ayrıntılı keşif ve planlama yaptıkları da tespit edildi.