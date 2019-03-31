Kar ve tipiden seçim sandıkları ilçelere 5 saat sonra ulaştı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çat, Karayazı ve Pasinler'de bazı köy yollarında ulaşım kapandı. Tipi ve kar yağışı etkisiyle kapanan yollarda, görevliler seçim sandıklarını ilçelere ulaştırmada zorluk yaşadı. Uzun uğraş yol açma çalışmaları sonucu seçim sandıkları ilçelere ekipler tarafından 5 saat sonra ulaştırabildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kültür Kurumu İlk ve Ortaokulu'nda oy kullanma sırasında yaptığı açıklamada, “Erzurum'un 3 ilçesine kar ve tipiden dolayı seçim sandıklarını ulaştıramamıştık. Ekipler, 1 metre dahi ileriyi göremiyordu. Çat, Karayazı' da yapılan çalışmalar sonucu yeni sandıkları ulaştırdık 1 saat öncesine kadar Hasankale'ye sandık ulaştı, oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma işlemi bittikten sonra sandıkların sağlıklı bir şekilde merkeze gelmesini takip edeceğiz” dedi.

Bir takım yerlerde istihbarata göre tedbirlerin alındığını belirten Vali Memiş, “Bazı köylerde muhtarlık seçiminde gerginlikler oluyor ama gözaltı gibi herhangi bir durum yok. Biz öncesinden her türlü tedbiri almıştık. Bütün ekiplerimiz sabaha kadar yollardaydı. Etkili olan kardan dolayı yollar kapalıydı, açtık. Şuanda bütün sandıklarımızda sağlıklı bir şekilde oy verme işlemi devam ediyor. Seçim, sandıkların güvenliği ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Seçimler sona erdikten sonra sandıkların güvenli bir şeklide kurula ulaştırmayı temin edeceğiz. Bu seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yerel yönetimler çok önemli. Herhangi bir siyasi partiden seçilecek Belediye Başkanı siyasi parti kimliğini geride bırakıp herkesi kucaklaması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.