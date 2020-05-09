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Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, kaygan yolda iki araç birbirine girdi: 2 yaralı

Erzurum’da etkili olan kar yağışının ardından kazalarda beraberinde geldi.

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından kazalarda beraberinde geldi. Meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpışırken araçlarda ki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Yıldızkent Alparsalan Türkeş bulvarı üzerinde bir otomobil ile bir kamyonet trafik ışıkları noktasında birbirlerine çarptı.


Plakası ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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