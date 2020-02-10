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Kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmaları hız kazandı

Aşkale Belediyesi ekipleri yoğun yağan Kar sonrası ilçe merkezinde, mahalle araları ve yakın köylerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Yüksek kesimlerde daha fazla hissedilen Kar yağışı ilçe merkezinde de yaklaşık 20 santimin üzerinde yağdı. Kar yağışı kesilince belediye ekipleri araç gereçlerle başta ilçe merkezinde temizleme çalışmaları başlattı. Gece saat 21.00'de başlayan çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.


Hafta sonunun araya girmesi de belediye çalışmalarını aksatmadı ve mahalleler ve ara sokaklarda kardan temizlendi.


İlçe halkı bu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

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