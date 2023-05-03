Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Aşkale'ye bağlı çok sayıda mahallenin ulaşımında aksamalara neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Mayıs ayında karla mücadele çalışması yaptı.

Mayıs ayında yağan kar yağışı karşısında şaşkınlık yaşayan Aşkaleliler, “3 Mayıs 2023. Aşkale'nin Esentepe Mahallesi'nde yağan kar bizlere sürpriz yaşattı” dedi.