Kar yağışına hazırlıksız yakalandılar

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe sakinleri, aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar, "Baharı beklerken kış geri geldi" dedi. Merada yaylaya giden büyükbaş hayvanlar ise kar yağışı nedeniyle ahırlara geri götürüldü.

Kış lastiklerini değiştiren bazı sürücüler kar yağışı karşısında zor anlar yaşadı. İnşaat sektöründe çalışanlar ise "Bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık" dedi.