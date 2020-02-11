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Karabekir Ortaokulu'nun perdeleri yenilendi

İstanbul’da ikamet eden Oltulu hayırsever iş adamı Yalçın Gürsoy Oltu Karabekir Ortaokulu’nun tüm pencerelerine perde taktırdı.

İstanbul'da ikamet eden Oltulu hayırsever iş adamı Yalçın Gürsoy Oltu Karabekir Ortaokulu'nun tüm pencerelerine perde taktırdı.


İş adamı Gürsoy, geçmişte Oltu'da öğrenim gördüğü dönemlerde sınıflarının perdesi dahi olmadığını unutmayarak ilkokulu okuduğu Oltu Karabekir Ortaokulu'nun 75 penceresine perde taktırdı.


Gürsoy, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda öğrenim görebilmeleri için elimizden geldiğince yardım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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