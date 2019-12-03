Karaca: “e-fatura sistemi ile ilgili yeni bir değişiklik yok”

Matbaacılar Federasyonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Abdullah Kiraz ile Ankara'da bir araya gelerek e-fatura sistemine geçen vergi mükelleflerinin durumunu ve maliye ile anlaşmalı matbaaların sorunlarını masaya yatırdılar.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, “Kamuoyunda yıllık satış hasılatları yani yıllık cirosu 5 milyon TL.'yi aşanların 01.01.2020'den itibaren e-arşiv, e-faturaya geçişleriyle ilgili kamuoyunda çok bilgi kirliliği var. Sanki herkes 2020 yılının başlarında bu sisteme geçecekmiş gibi bir algı oluşmuş durumda. Oysa 2020 yılında sadece cirosu 5.000.000 TL'yi geçen vergi mükellefleri e arşiv sistemine geçecekler, yıllık satış cirosu 5.000.000'un altında kalanlar ise yine fatura ve benzeri resmi evraklarını anlaşmalı matbaalarda bastırabilecekler. Bu konuda 2025 yılına kadar herhangi bir değişiklik olmayacak.” Dedi.

Konu ile ilgili olarak Ankara'da görüştükleri Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Abdullah Kiraz'a merak edilen soruları ilettiklerini dile getiren Karaca, 509 Sayılı Vergi Usul Kanununun sadece 5 milyonda kalacağını, 3 milyon, 1 milyon gibi, 2020. 2021. 2022 yılları için herhangi bir çalışmanın olmadığını, 5 Milyondan daha aşağıda ciro yapan mükelleflerin sisteme geçişinin güçlüklerini bildirdiklerini, dolayısıyla bununla ilgili yeni bir çalışma yapmadıklarını ifade etti.

Bazı suistimaller de söz konusu

Karaca, “Diğer taraftan Entegratör denen e-arşiv fatura sistemlerini satan firmaların farklı algılar oluşturduklarını, sanki her vergi mükellefi bu sisteme bir an önce geçecekmiş gibi bazı algılar yaydıklarını ve bu algılar kesinlikle doğru değildir. Türkiye'de aktif vergi mükelleflerinin bağlı bulundukları vergi dairelerinde bilgi almadan e-fatura sistemine geçmemeleri gerekir. E-Fatura sistemine geçen vergi mükelleflerinin tekrar normal fatura sistemine geçmeleri de mümkün değil. Vergi mükelleflerinin tek muhatapları bağlı bulundukları vergi daireleridir. Bütün bilgilere de oradan ulaşabilirler.” diye konuştu.

Karaca, konu ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı ile sürekli irtibat halinde olduklarını ve Mali Müşavirler Odasıyla da ortak bir çalışma içerisinde olduklarını ve anlaşmalı matbaaları bu konuda bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.