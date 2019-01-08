Karaçoban Kaymakamı İzci'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette tarım ve hayvancılık şehri olan Erzurum'un potansiyeli ve bu özelliğinin geliştirilebilirliği ile Karaçoban'ın önemli gıda ürünlerinden olan Karaçoban Fasulyesinin tescili hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversitelerin, bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektör Çomaklı, Erzurum'un her karışında sorumluluklarının olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci'nin ziyaretini de önemsediğini belirten Çomaklı, şehir-üniversite birlikteliğine katkı sağlayan bu ve benzeri ziyaretleri kendilerinin de sık sık gerçekleştirdiğini hatırlattı ve en kısa zamanda Karaçoban'ı da ziyaret edeceklerini ifade etti.

“Şehrimizin Gelişmesi İçin Daha Fazla Ne Yapabiliriz Sorusuna Sürekli Olarak Cevap Arıyoruz”

Kalkınmayı başlatan ve hızlandıran birçok faktörün sayılabileceğini ama bunların içinde en önde gelenin eğitim olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülke olarak büyümenin ve ilerlemenin temelini eğitim kurumlarında yetişen öğrencilerin oluşturduğunu söyledi. Ulusal kalkınmanın bölgesel ve kentsel kalkınmaya bağlı olduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı: “Şehirler ve bölgeler kalkınmadan bir ülke kalkınmış sayılmaz. İşte bu noktada şehir üniversitesinin önemi ve kalkınmaya etkisi ortaya çıkar. Bir şehri kalkındıran en önemli etken iyi işleyen bir üniversitedir. Üniversiteler şehirlerin kalkınmasına birçok yönden katkı sağlar, dahası lokomotif bir rol üstlenir. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek şehrimizin gelişmesine yönelik neler yapabiliriz sorusuna sürekli cevaplar arıyor, tespit ettiğimiz eksikliklere yönelik projeler üretiyor, işleyen sistemin gelişmesi için de yenilikçi çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Ziraat Fakültesinin, Karaçoban'da ki okullarda eğitimi verilen Tarla Bitkileri Bölümü ile koordineli bir şekilde çalışabileceğini de sözlerine ekleyen Rektör Çomaklı, “Laboratuvar ve ekipmanlar gibi teknik desteğin yanı sıra akademisyenlerimiz aracılığıyla bilimsel desteğimizi de kendilerinin hizmetine sunmaya hazırız. Ayrıca Karaçoban Fasulyesinin tescili için de üniversitemiz üzerine düşen görevi yapacaktır. Bu vesileyle, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci'ye bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, şehrimizin bütün kurum ve kuruluşlarına gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“Yöresel Ürünlerin Tanıtılması İçin Fikir Alışverişinde Bulunuyoruz”

Atatürk Üniversitesi gibi ülke eğitimine büyük katkı sağlamış ve sağlamaya da devam eden bir kurumun bulunduğu şehirde görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci, bu imkanlardan Karaçoban'ın da yararlanması için Rektör Çomaklı'nın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Karaçoban'ın eğitim ve kültürel faaliyetlerinin arttırılmasının yanı sıra yöresel ürünlerin tanıtılması noktasında fikir alışverişlerinde bulunduklarını aktaran Kaymakam İzci, Rektör Çomaklı'nın bilgi ve tecrübelerinden azami ölçüde istifa edeceklerini dile getirerek misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.