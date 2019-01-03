Karaçoban'a kütüphane

Kütüphane hizmete açıldı ve ilçe halkı ile öğrencilerin yoğun ilgisi ve memnuniyetleri görüldü.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kültür seferberliğinin devam ettiğini söyledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz, “Son 2 yılda Çat, Ilıca ve Uzundere İlçelerine yeni kütüphane binası yapıldı. Halen Horasan, Tortum ve Olur ilçelerinde yeni kütüphane binaları bitme aşamasında. Şehir merkezinde ise yeni AVM karşısındaki büyük İl Halk Kütüphanesinin Nisan ayında bitirilecek. İç tefrişinin ardından en geç Haziran ayında hizmete açılacak. Bu kütüphane Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak” dedi.