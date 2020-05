Karantinadaki çocuklar sevindirildi

Erzurum Valisi Okay Memiş'in destekleri ile hazırlanan hediyeler Karantinadaki çocuklara dağıtıldı. Oyuncuklar ve eğlence setlerine kavuşan çocuklar oldukça mutlu oldu.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yabancı ülkelerden ülkemize getirilen vatandaşlarımızın Erzurum'daki 14 günlük karantina süreçleri devam ediyor. Bu süreçte, Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de KYK'larda kalan misafirlere beş yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Erzurum GSİM Nurettin Topu Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan vatandaşlara evlerini arattırmıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş'in destekleri ile hazırlanan hediyeler Karantinadaki çocuklara dağıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Vali Okay Memiş tarafından gönderilen oyuncak bebek, oyuncak araba, Puzzle (yapboz) ve çocuk eğlence kitapları Karantinadaki çocuklara dağıtılarak sevindirildi.

Erzurum GSİM, Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki misafirlerine ev ortamını aratmıyor. Her türlü hizmeti Karantinadaki vatandaşların ayağına götüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü alkış alıyor. Erzurum'daki KYK Yurtlarının Korona virüs salgını sürecinde karantina merkezlerinden biri olmasının ardından yurtlarda karantinada bulunan vatandaşlar için seferber olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK personeli alkış alıyor. Yurtta Karantinada kalan vatandaşlara 24 saat hizmet veren personel takdir topluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Karantina sürecinde yurtlarımızda kalan konuklarımıza en iyi şekilde misafirperverlik yapıyoruz. Burada bulunan insanlara kendi evlerindeki rahatlığı sağlıyoruz. Onların kendi evlerini aramamaları için gayret sarf ediyoruz. Yurt personelimiz yoğun bir mesai harcayarak karantinadaki vatandaşların rahat bir karantina süreci geçirmelerine çok yardımcı oluyorlar. Karantina da kalan ya da karantina süresi biten tüm insanların kurumumuza olumlu bakışı bizleri mutlu ediyor” dedi.

Bu arada hediye dağıtımına Erzurum GSİM Yurt Hizmetleri İl Müdürü Birol Dönel ile yurt müdürleri ve Eğitim Şube Müdürlüğünden Vedat Engin de katıldı.