Karaöz ailesine nöbet kulübesinde sürpriz

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı Kaymakamlığı'na bağlı Göksu Jandarma Karakol Komutanlığı'nda Mehmetçik ile birlikte iftar açtı.

İftar öncesi karakol girişindeki nöbet kulübesine giden Vali Okay Memiş, nöbet tutan Piyade Er Adem Karaöz ile bir süre sohbet etti. Daha sonra İzmir'de yaşayan ailesine arayan Vali Okay Memiş, Adem Karaöz'ün Annesi Fatma Karaöz, Babası Şerif Karaöz ile konuştu.

Aile ile bir müddet sohbet eden Vali Okay Memiş, “Biz çocuğunuza çok iyi baktık. Hatta Adem kilo bile aldı. Her ay bir forma değişiyor” diye espiri yapan Vali Okay Memiş, “Çocuğunuz güzel bir yerde askerlik yapıyor. Gözünüz arkada kalmasın, hep birlikte vatan nöbetine devam ediyoruz. Hep birlikte bu ülkenin vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ediyoruz. İnşallah bir hafta sonra terhis oluyor. Sizleri de Erzurum'a bekleriz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Aileye hoş bir sürpriz yapan Vali Okay Memiş, Piyade Er Adem Karaöz ve askerlerle birlikte iftar sofrasına oturdu.