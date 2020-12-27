Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu

Termometrelerin gece eksi 30 dereceyi gösterdiği Erzurum'un Aşkale ilçesinde Karasu Nehri ve HES göleti buz tuttu.

Aşkale ilçesinde birçok araç soğuk havanın etkisiyle sabah çalışmazken, Karasu Nehri'nin büyük bir bölümünün yanı sıra HES Baraj Göleti de buz tuttu. Baraj içerisinde konaklayan yabani ördek, kaz ve su kuşları donan gölün ortasında kümeleştiler. Soğuk havanın hüküm sürdüğü Aşkale'de hayat adeta buz kesti.