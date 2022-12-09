Karataş Çat'ta muhtar ve esnafla bir araya geldi

Parti çalışmaları çerçevesinde Çat ilçesinde muhtar ve esnaflarla bir araya gelen Naim Karataş'a yoğun ilgi gösterildi.

Sorunları dinlemek ve çözüm yolları üretmek noktasında Erzurum'da parmakla gösterilen siyasilerden olan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş çalışmalarını sürdürüyor.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İl Yönetim kurulu üyeleri, MHP Çat İlçe Başkanı Yılmaz Polat ve ilçe yöneticileri ile birlikte Çat ilçesi muhtarlarıyla parti merkezinde bir araya geldikten sonra esnaf ziyaretlerini sürdüren Karataş talepleri yerinde dinledi.

MHP'nin har daim gelişim ve ilerlemeden yana olduğunu ve bu uğurda soluksuz çalışmaya devam edeceğini dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "MHP olarak ilerlemeye ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu hususta parti çalışmalarımızın sosyo ekonomik gelişim acısından faydalı olduğuna inanıyoruz. Bizler parti teşkilatı olarak sorunları yerinde dinleyip çözüm yolları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve huzuru için ter dökmek bizlerin öncelikli görevidir" ifadelerini kullandı.

Karataş takdir topluyor

Sürekli vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunan Naim Karataş'a seçmenlerden taktir topluyor. Karataş'ın sürekli el sıktığını ve bu durumun kendilerinde memnuniyetlik oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar " Naim Karataş Erzurum için değerdir. Şehrimizin ve ülkemizin gelişimi için her türlü adım atan il başkanımızın yanında durmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştular.