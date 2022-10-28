Karataş: Cumhuriyet kazanımları Türk Yurduna ışık veriyor

Türkiye Cumhuriyet'i Devleti'nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Cumhuriyet kazanımlarının Türk yurduna zenginlik kattığının altını çizdi.

Kutlama mesajında Cumhuriyetin kurulmasında ve Türk yurdunun emperyalistlerden azat edilmesine vesile olan şanlı Türk ordusu mensubu Şehitlerimize rahmet dileyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz liderliğine de dikkat çekti.

Karataş mesajında "Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.

Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.

Bu kutlu yürüyüşün neticesi olan Cumhuriyetin; ilelebet Türk ocağına ışık olması için, bizler koruyucu olmaya ve gerektiğinde serden geçmeye devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin temellerini canlarıyla bizlere emanet eden şanlı ordumuzun aziz Şehitlerini bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu cennet vatanın özgür olmasında önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına da "emanetiniz doğru ellerde" diyerek, milli mücadele ruhunun sürdürüldüğünün altını çizmek isteriz. Cumhuriyetimiz kutlu olsun, Cumhuriyetimiz Türk yurtlarına bereket olsun" ifadelerine yer verdi.