Karataş: Cumhuriyetimizin kuruluşunu gururla kutluyoruz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan MHP İl Başkanı Naim Karataş, “Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 97'inci yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyor, milletçe bu heyecanı paylaşıyoruz” dedi.

Karataş yayımladığı mesajında “Birinci vazifemiz, Türkiye Cumhuriyeti ve istiklalini korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. 97 yıl oldu. Türk Milletinin bu topraklardaki son şaheseri olan Cumhuriyetimiz yedi düvele meydan okuyarak kurulmuştur. Harcı, temeli insanımızdır. Çatısı ay yıldızlı al bayrağımız, ruhu da milletimizin imanı ve iradesidir.

97 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.