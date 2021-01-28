Karataş esnaf ziyaretlerini Uzundere'de sürdürdü

İl ve ilçe esnaf ziyaretleriyle dikkat çeken Karataş sorunları yerinde dinleme uygulamasını sürdürüyor.

Erzurum'un en aktif siyasetçilerin başında gelen ve sürekli esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek kentin sorunlarını dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş çalışmalara kaldığı yerden devam etti. Korona virüs salgınının üst seviyelere çıktığı son iki ayın dışında sürekli esnaflarla bir arada olan Karataş çalışmalarına Uzundere belediyesini ve Uzundere esnafını ziyaret ederek sürdürmeye başladı.

Erzurum'un kalkınabilmesi ve sorunların birincil elden dinlenmesi için sürekli yürüyüş halinde olan Karataş son olarak Uzundere Belediyesi Başkanı Hilmi Aktoprak'ı ve Uzundere esnafını ziyaret etti. İlçenin esnafını dinleyen Karataş, “Bu zorlu süreçte esnafımızın yükünü hafifletebilmek için çözüm önerileri geliştirmemiz gerekiyor. Hep birlikte bu salgının yaralarını saracağız ve daha sağlıklı günler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnaflarımızın yanında olmak dışında bir düşüncemiz olamaz, onların yanında olduğumuzu ve dertlerine derman aradığımızı belirtmek gerekiyor. Öyle ki bizim devletimiz ve milletimiz dışında bir düşüncemiz olamaz. Hayırlısıyla bu süreci geride bırakacak ve ülkemizi daha müreffeh noktalara ulaştıracağız. Bu doğrultuda Cumhur ittifakı olarak sürekli açmazları açmaya çalışıyoruz. Ülkemizi dünyada ve kendi bölgesinde önemli konumlara getirmek için bizlere düşen görevleri yerine getirmenin hayreti-uğraşı içindeyiz” dedi.

“Erzurum her şeyin en iyisine layık”

Uzundere Belediyesi başkanlığını ve esnafları ziyaret ettikten sonra bir dizi görüşmeleri gerçekleştirmek üzere MHP Uzundere İlçe Başkanlığı'na uğrayan Naim Karataş “Ekonomik sosyal ve kültürel anlamda bölgesinin en önemli şehri olan Erzurum için artık ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Şehrimizin bölgesinin bir numarası olması için çalışmalarımızı sürdürmeli ve projeler geliştirip ekonomik kalkınma sağlamamız gerekiyor. Tüm bu gerekliliklerin farkında olduğumuz için esnaf ziyaretlerini daha arzulu ve bilinçli çalışmalarla sürdürmenin uğraşı içindeyiz. Bizler şehrimizin her şeyin en iyisine layık olduğunu biliyoruz. Şehrimiz için politikalar geliştirip çözüm noktaları oluşturma devam edeceğiz. Bunun için de öncelikli olarak sorunları yerinde dinleme alışkanlığımızı geliştirmeliyiz. Esnafımızla, vatandaşlarla daha fazla iletişim halinde olmak zorundayız ve bu hususu sürekli geliştiriyoruz. Esnaflarımızı dinleyip sorunların adını koyuyor ve raporlar halinde gerekli noktalara iletiyoruz. Bunu daha fazla yaparak şehrimize daha fazla katkı sunmak zorundayız ve bu bizim görevlerimiz arasındadır” ifadelerine yer verdi.