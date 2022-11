Karataş terör saldırısını kınadı

Ayan beyan ortadadır ki; bu lanetli saldırı bir dış yapım işidir” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına sert tepki gösterdi, teröre lanet okudu. Başkan Karataş, “Bu lanetli saldırının kimler tarafından tertip edildiği ve bu kanlı sahnenin hangi ellerce organize edildiği çok açıktır. Türkiye'nin yükselişi, bölgesinde sürekli güç kazanması ve artık dünya üzerinde de oyun kurucu bir rol üstlenmesi, belli ki emperyalist güçlerin karnını çok fena ağrıtmıştır. Eğer bu lanetli terör saldırılarıyla bu ülkenin yükselişinin önüne geçmeyi umut ediyorlarsa çok yanılıyorlar. Çünkü bizim bir ölüp bin dirildiğimizi unutmuşlar. O melun saldırıda kaybettiğimiz her can için ayrı hesap sorulacak, yaralanmış her bir vatandaşımız için ayrı hesap sorulacaktır. Saklandıkları inler başlarında parçalanacak, güvendikleri dağlara kurşundan karlar yağdırılacaktır” diye konuştu.

Türkiye dağ başı değildir!

Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin herkesçe bilindiğinin altını çizen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Terörden ve terörist eylemlerden beslenen yarım akıllılar, süreci provoke etmek için olmadık imalarda bulunuyor, kafa karıştırmak için türlü türlü algı oyunları sahneliyorlar. Devletimiz, bu kirli beyinleri elbette sorgulayacak, Türkiye'nin huzur ve istikrar imajını zedelemeye çalışan sosyal medya manyaklarını elbette bozguna uğratacaktır. Kendilerine sanatçı, siyasetçi, aktivist, kanaat önderi, fikir adamı diyen ve asıl amaçları Türkiye'nin yoluna taş koymak olan hainlerin çevreye saçmak istedikleri zillet tohumları elbette yeşertilmeyecek, milletin birlik ve beraberliğine uzanan eller, pek tabii ki güvenlik güçlerimiz tarafından budanacaktır. Türkiye dağ başı değildir, dileyenin atına binip cirit oynayacağı meydan değildir. Bu ülkenin birliği, dirliği ve ulusal bir güvenliği vardır. Her kim ki bu sınırları aşarsa, hain terör saldırılarıyla milletin huzuruna kast ederse, cevabını misliyle alacak ve akıttığı kanda mutlaka boğulacaktır” şeklinde konuştu.

İç-Dış Temizlik Nasıl Yapılırmış

Hain terör örgütü PKK ve kardeşleri olan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin kökünün kazınacağını söyleyen İl Başkanı Naim Karataş; “Bu saldırının nasıl ve nereden tasarlandığı açıktır. Senarist bellidir, yönetmen bellidir, roller bellidir, sahne de bellidir. Ayan beyan ortadadır ki; bu lanetli saldırı bir dış yapım işidir. Bu hain saldırı bizi sindirmemiş, tam tersine güvenlik güçlerimizin azmini ve cesaretini kamçılamıştır. Terörle mücadele elbette devam edecek, dağdaki hainler kadar içimizdeki hainler de, iç ve dış temizlik nasıl yapılırmış, bundan böyle çok daha net görecektir. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.