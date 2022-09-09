Karataş'ın 6'lı masa tepkisi

6'lı masanın fikri de, zikri de, çizgisi de, yazgısı da, pusulası ve rotası da ortaya çıkmıştır” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in, “HDP'ye bakanlık verilebilir” şeklindeki beyanının Millet İttifakının rotasını açık ettiğini söyledi. Kendisinin her ne kadar bu beyanını “şahsi görüşüm” şeklinde savuşturmaya çalışsa da, gerçeklerin tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıktığını vurgulayan Karataş, “İşte biz buna takkenin düşüp kelin ortaya çıkması diyoruz. İşte biz buna ateş olmayan yerden dumanın çıkmaması diyoruz. İşte biz buna Millet İttifakı tiyatrosuna sufle verilmesi diyoruz. Ve biz buna 6'lı masanın altı üstüne gelmiş, masa yan yatmış ve masanın zaten sallanan bacakları en sonunda çatırdayıp kırılmıştır diyoruz” ifadelerini kullandı.

Aziz milletimiz her şeyi biliyor

Masada herkesin kendisine adaylık kaftanı biçtiğini kaydeden Naim Karataş, “Kılıçdaroğlu hazır olduğunu söylüyor, Akşener hazır olduğunu söylüyor, Davutoğlu her ikisine seçim ayarı veriyor. Kendi aralarında bile bir ahengin bulunmadığı 6'lı masanın yancıları, bu akılla, bu fikirle kalkmış bir de ülke yönetmeye talip oluyor. Masanın altında sakladıkları HDP'nin aşikâr oluşunu ise hiç hesaba bile katmıyoruz. Bunlar hayal görüyorlar, bunlar düş kuruyorlar, bunlar uykusundayken kendisini darı ambarında dolaşır gören tavuk misali kanat çırpıp duruyorlar. Çabaları boştur, beyhudedir, karşılıksızdır, zarardır ve ziyanın ta kendisidir. Aziz milletimizin müflis bir siyasetle, kokuşmuş ve çürümüş bir anlayışla, terör sevicileri kahvaltı sofralarında ağırlayanlarla işi yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Aziz milletimiz milli olanı da biliyor, yerli olanı da biliyor. CHP'li Gürsel Tekin'in dilinin altından çıkardığı bakla göstermiştir ki, bunların niyeti halis değildir, planları muhlis değildir. Bu ayarsızların hakkından gelecek olan da, aziz milletimizin desteği ve duasıyla daima ayakta kalan Cumhur İttifakı'dır.” ifadelerini kullandı.