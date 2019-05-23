Karataş'tan eğitimcilere yönelik şiddete sert tepki

Dün İzmir Ödemiş'te, Gebze'de, Ağrı'da, Kocaeli'de bugün Çankırı da yarın bir başka ilde öğrenci ve veliler tarafından eğitim çalışanlarının ve öğretmenlerin dövülmesine, darp edilmesine ve öldürülmesine yönelik şiddeti protesto ettiklerini ifade eden Başkan Karataş, “İnsani değerlerimiz ve insana saygımız özellikle de öğretmene saygımız gün gittikçe yok oluyor. Yarın sınıfta can güvenliğimiz yok diyerek derslere giremeyeceğimiz günlere sürükleniyoruz. Yetiştiğimiz Medeniyet coğrafyası ve bu coğrafyada hayat bulmuş değerlerimiz bir bir yok ediliyor. Dün' Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen ecdadın torunları bugün her türlü hürmetsizliğe, şiddete ve ölüme maruz kalıyor. Bu hale nasıl geldik.” diye konuştu.

Palandöken Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde öğretmenler birlikte basın açıklaması yapan Eğitim Bir Sen Erzurum 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, “Asıl amaçlarından biri, insana, varlığa sevgiyi aşılamak olan eğitimin ve eğitimcilerin, öldürücü saldırıların hedefi olması, şiddetin delilik sınırını aştığını göstermektedir. Öğretmene karşı işlenen bu cürümler, insan, hayat ve toplum yapımızın aşınmasına işaret eden elim ve ibretlik olaylardır.

Üzüntümüz, kaygımız, korkumuz odur ki, gerekli tedbirler alınmazsa son da olmayacaktır.” “Öldürmeyi ve darp etmeyi çare olarak gören bir ruh hâlinin, insanlık duygularını zehirleyerek esir alması vahimdir. Duygusuzluğa, öfkeye, nefrete, yok etmeye ayarlı bir anlayış, bizim değerlerimizin bir sonucu olamaz ve bu topraklarda zemin bulmamalıdır. Geçici çözümler, sorunu daha da büyütüp ağırlaştırmaktan, ötelemekten başka işe yaramamıştır. Bugün yüzleşmek zorunda kaldığımız sorunlar, dün köklü çözümlerle ortadan kaldıramadığımız için yakıcı, yıkıcı etkileriyle daha da derinleşmiş, yaygınlaşmıştır. Eğer bugün çözüm bulunmazsa çok geç kalınacak, yarınlarda toplumu, varlığımızı üzerine bina ettiğimiz ahlaki, manevi, vicdani ve bütün insani temelleri tahrip edecektir. Durum vahimdir, tehlike büyük ve ciddidir” diye konuştu.

Kendilerini çocukların ve gençlerin hayalleri, rüyaları, aklı, dimağı, bilgi dünyası üzerinden Türkiye'nin ufkunu genişletmeye adamış öğretmenlerin ne yazık ki kâh bireysel saldırganlığın kâh terör ve darbeci şiddetin hedefi olmakta ve olmaya devam ettiğini dile getiren Eğitim Bir Sen Erzurum 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, “Çankırı da Muhammet Sivridağ hocamıza ve şiddete maruz kalmış tüm öğretmenlerimize buradan haykırarak destek veriyoruz. Yetkilileri gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Daha önce Meclise ve Bakanlığa verdiğimiz imza dilekçelerimizin gereğinin yapılmasını istiyoruz. Nereye kadar bekleyeceğiz, ne kadar daha seyirci kalacağız. Kaç Muhammet hocanın daha darp edilmesi gerekiyor ki harekete geçilsin. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır.

“Üzüntülüyüz, kederliyiz. Bu olayı kınıyor, evvela şiddeti cesaretlendirici tutumların terk edilmesini istiyoruz. Bir an önce, vakit geçirilmeden önleyici, ıslah edici, hukuki, adli, idari tedbirlerin alınması ısrarımızı yineliyoruz.

“Bu konuda, yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düşmektedir. Başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün eğitim camiası, siyasiler, mülki idareler, aydınlar, gazeteciler, aileler bu konuda büyük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlılığı ile sorumlu davranmalıdır. Herkesi ilgilendiren, herkesin ilgili olduğu bir meselede, toplumsal duyarlılık bilinci ve farkındalık oluşturmak için herkesin yapacağı bir şey mutlaka vardır, olmalıdır.” şeklinde konuştu.