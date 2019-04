Karataş'tan öğretmenlere yönelik şiddete sert tepki

İnsanlığı cehaletin karanlığından kurtarmakla, çocuklarımızı geleceğe hazırlamakla görevli öğretmenleri silahla korkutmanın, şiddetle sindirmenin, can güvenliğiyle tehdit etmenin ve gelinen son noktada dün Gebze'de bir öğretmenin öldürülmesinin kabul edilebilir hiçbir tarafı olmadığını belirten Başkan Karataş, “Eğitimcilerin huzursuzluğu, tedirginliği her geçen gün artarak devam etmektedir. İlme, irfana, âlime ve arife hürmeti esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye'de eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına her gün yenisi ekleniyor. Yürüttükleri onurlu mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; ‘saldırı', ‘darp', ‘silahla yaralama' ‘öldürme' gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı günleri yaşıyoruz” dedi.

Karataş, bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorununun en temel meselelerimizden biri haline geldiğini vurgulayarak, “Sınıfların akıllı tahtayla, öğrencilerin tablet bilgisayarla buluşturulduğu ülkemizde, geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran öğretmenlere reva görülen muamele ve buna mukabil gösterilen kayıtsızlık oldukça düşündürücü ve aynı zamanda vahimdir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de, eğitim çalışanları, Türkiye'nin dört bir yanında şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Bu hazin durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır.

Bu türden şiddet hadiseleri öğretmenlerin ruh dünyasında tamiri mümkün olmayan yaralar açmakta; mesleğe ilişkin güvenlerini kaybederek, mesleki verimliliklerinin düşmesine neden olarak eğitimin niteliğine de doğrudan etki etmektedir. Gelinen bu nokta, herkesin sorumluluk üstlenmesini, bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçmesini gerektirmektedir.

Akıllı tahtalarla sınıfları donatmak, daha kolay öğrenen, zihinsel gelişimi daha hızlı sağlayan bir etkiye sahip olabilir ama öğretmenine saygılı ve şiddetten uzak daha ahlaklı nesiller yetiştirmek, bir toplum için daha öncelikli bir hedef olmalıdır.

Şiddet gibi toplumsal sorun haline gelen bu konuda ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak artık bir zorunluluktur. Buradan hareketle, “eğitimciler hedefse, geleceğimiz karanlıktır” diyor, sorunun çözümü için herkesi elini taşın altına koymaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Mustafa Karataş, Eğitim-Bir-Sen olarak, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda bir öğrenci tarafından bıçakla hunharca katledilen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'ya Allahtan rahmet, kederli ailesine sabır tüm eğitim çalışanlarına başsağlığı dileyerek yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya davet etti.