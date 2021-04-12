Karataş'tan Ramazan ayı mesajı

İslam âlemi olarak Ramazan Ayı'na girmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş , “Bu mübarek ayda paylaşmanın bereketiyle hanelerimize bolluk, gönüllerimize hoşgörü dolmasını diliyorum. Ramazan'ın memleketimize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve refah getirmesini diliyorum” dedi.

Tüm İslam âleminin Ramazan Ayı'nı yayınladığı mesajla tebrik eden ve Ramazan ayına kavuşmuş olmanın sevinci içerisinde olduklarını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “İnsanlık âlemine rahmet ve mağfiret yönünden müjdeler veren; infakın, ikramın lezzetini anlatan 11 ayın sultanı Ramazan, bir kurtuluş kapısıdır. Bu kapı, bir ay boyunca iman edenlere açılmış ve inanlara bir fırsat sunulmuştur.

Bu bağlamda, Rabbimizin bizlere bulunduğu ikramlardan en kıymetlilerinin başında Ramazan Ayı'nın geldiğini söyleyebiliriz. Zira Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildi. İçerisinde Kadir Gecesi gibi çok kıymetli bir geceyi de barındıran Ramazan, kurtuluş üzerine kurtuluş, kazanç üstüne kazanç kapısıdır. Bu ayı fırsat bilmeli, elimizden geldiğince ibadetle geçirmeye gayret ederek Allah'u Teâlâ'nın razı olacağı meşguliyetler edinmeliyiz.”

“Pandemi kuralları unutulmamalı”

Sağlık noktasında pandemi kurallarının önem taşıdığına ve yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Başkan Karataş “Ramazan ayı boyunca kurallara uymaya devam edeceğiz. Herkes yetkilileri dinleyip sağlığını güvence altına almalıdır. Toplum sağlığını ilgilendiren bu durumun herkesçe önemsenmesi gerektiği de artık bilinen bir gerçektir” ifadelerine yer verdi.