Karayazı Belediye Spor Kulübü'nün başarısına Kaymakamdan plaket

800 metre salon Türkiye rekortmeni Mevlüt Aras, Kulüpler Türkiye 2.si Dilek Koçak, Kulüpler Türkiye 3.sü Büşra Güldes, 800 metre Salon Türkiye 4.sü Ömer Faruk Bozdağ'ın elde etmiş oldukları derece ve başarılarından dolayı ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Hüsnü Türker tarafından plaket takdim edildi.

Ayrıca ilçe halkının katılımıyla sporcular için ilçe merkezinde konvoy düzenlendi.