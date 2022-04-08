İhlas Haber Ajansı

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Karayazı'da terör operasyonu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yürütülen istihbari çalışmalar sonrasında haklarında “PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, S.Y ve H.G isimli şahıslar arama kaydına istinaden yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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