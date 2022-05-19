Karayazı'da terör operasyonu

2014 - 2015 yılları içerisinde Karayazı ilçesi kırsal alanında silahlı olarak faaliyet gösteren örgüt mensupları ile ilişkili ve irtibatlı olduğu, örgüt mensuplarını ikametinde barındırdığı ve kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen F.İ. isimli şahıs, Karayazı ilçesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü destekli yapılan operasyonel çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda; 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, bu tüfeğe ait 53 adet fişek ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltında bulunan şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.