Karbeyaz curlıngte fırtına gibi esti

Erzurum Karbeyaz Spor Kulübü, Süper Lig'de ortaya koyduğu maçlarla müsabakalarda fırtına gibi esti.

Türkiye Curling Süper Lig'inin en iyi kulüplerinden biri olan Kırmızı Beyazlılar, 2021-2022 Sezonu Türkiye Curling Süper Lig müsabakalarında erkeklerde Türkiye üçüncüsü, kadınlarda da Türkiye beşincisi oldu. Müsabakalarda erkeklerde Köyceğiz Göl, Eko, Çığ, Erzurum GSK ve Narman 18 Mart spor kulüplerini farklı skorlarla geçen Karbeyaz Spor Kulübü, gösterdiği mücadeleyle sporseverlerden de yoğun ilgi gördü. Erkeklerde Enes Taşkesen, Oğuzhan Karakurt, Oğuzhan Şimşek, Ahmet Kötüler, Ahmet Faruk Turan, kadınlarda da Selenay Diler, Zehra Köseoğlu, Zehranur Bayraktar ve Sedanur Akbulut ile müsabakalarda yer alan Erzurum Karbeyaz Spor Kulübü, lig maçlarında adeta fırtına gibi esti.

Erzurum Karbeyaz Spor Kulübü Başkanı Cengiz Durular, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “2021-2022 Sezonu Türkiye Curling Süper Lig müsabakalarında kulüp olarak etkili ve seyri güzel maçlara imza attık. Oyuncularımız sahada inanılmaz bir mücadele örneği sergiledi. Erkeklerde finallerde istediğimiz refleksi buzda gösteremedik. İnşallah gelecek sezon erkek ve kadınlarda Süper Lig'in şampiyonu olmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.